Italiano al tabù Inzaghi, la Fiorentina cerca la carica per l’Inter

La Fiorentina suona la carica per ripartire e Italiano vuole sfatare il tabù Inzaghi con cui non ha mai vinto.

Quattro le sfide tra i due allenatori con i numeri a favore del tecnico dell’Inter con tre vittorie e un solo pari. I Viola devono ritrovare la vittoria in Serie A che manca da diverse partite e per rialzarsi in una classifica che li vede a soli 10 punti. Al Franchi arriva un’Inter ritrovata ecco perché servirà la carica giusta per provare a fare il colpo grosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.