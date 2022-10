Fiorentina Inter, i precedenti del match del Franchi – VIDEO

Nell’undicesima giornata di Serie A andrà in scena Fiorentina-Inter, ecco tutti i precedenti delle due squadre

– La Fiorentina non riesce a ritrovare la qualità espressa l’anno scorso

– La Viola arriva da un pareggio a Lecce in rimonta: 1-1

– L’Inter ha curato in Europa le ferite iniziali: i buoni risultati col Barcellona l’hanno

riportata sulla retta via

– I nerazzurri sono reduci da un tranquillo 2-0 sulla Salernitana. Lautaro è tornato in

grande forma

– Totale gare: 84 Vittorie Fiorentina 29; Pareggi 35; Vittorie Inter 20.

