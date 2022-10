Fiorentina, Italiano: «Ci serviva una partita così. Ora serve tranquillità»

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha analizzato il successo in casa degli Hearts. Le dichiarazioni a Sky

ANALISI – «Abbiamo approcciato in maniera feroce, siamo stati bravi a sbloccarla e poi chiuderla. E’ una vittoria che ci farà bene nell’immediato e ne sono certo. E’ chiaro che non abbiamo fatto niente, queste partite ravvicinate che vanno preparate bene. Ricercavamo una gara così, siamo stati bravi a interpretarla, se oggi non avessimo fatto risultato si sarebbe complicato tutto. A Bergamo avevamo già lanciato segnali e speriamo di esserci incamminati in una strada di tranquillità, sono contento di Jovic, Kouamè, Mandragora. E’ una serata importante, siamo contenti».