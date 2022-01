Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo trovare una soluzione equa per tutti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole dell’allenatore della Fiorentina:

COVID – «Situazione anomala che non mi era mai accaduta. Nessuno è abituato a questo. Ne abbiamo approfittato per fare un allenamento per non perdere il ritmo. Bisogna trovare una soluzione equa per tutti. Il campionato deve continuare e nella maniera giusta».

TORINO – «Non so come sarà fra due giorni, Dovremmo andare a Torino e non so come dovremo comportarci. Il protocollo penso sia la soluzione migliore. Responsabilizza tutti e dobbiamo continuare a fare il nostro mestiere».

MERCATO – «Ikonè si aggiunge ad una batteria di esterni già di livello. Il numero ora è perfetto e aggiungiamo qualità. Piatek è un giocatore in cui si può forzare la gara e mettere due punte può darci una mano».

PRADE‘ – «Se il direttore dice che il mercato è chiuso dobbiamo credergli».

SIMILITUDINI CON PRANDELLI – «Prandelli ha fatto grandissime cose e sono stati anni strepitosi per la Fiorentina. Nel girone d’andata siamo stati bravi e l’obiettivo è quello di confermarci e la crescita che stiamo avendo. Vedremo alla fine dove saremo».