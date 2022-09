Fiorentina, Italiano: «Non pensavo l’avremmo persa. Il non vincere preoccupa»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bologna: le sue dichiarazioni

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn dopo Bologna-Fiorentina.

LE PAROLE – «Non si può sempre essere arrembanti, nella ripresa non pensavo di poterla perdere, ma abbiamo sbagliato sui due gol del Bologna. Dispiace e non voglio commentare gli episodi dubbi, altrimenti dovremmo parlare anche degli altri. Non è stata una partita brillante e, se vai in vantaggio, non si può perdere. La responsabilità è nostra, ma soprattutto mia sui due gol. Penso solo alla mia squadra: perdere così è da matti, non si può parlare di altro. Perdiamo immeritatamente ma perdiamo, mi preoccupa il fatto che non vinciamo le partite».