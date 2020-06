Joe Barone, d.g. della Fiorentina, spinge per una riapertura degli stadi

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato al Corriere Fiorentino della possibilità di riaprire gli stadi entro la fine del campionato.

SENZA TIFOSI NON È CALCIO – «Stiamo lavorando forte in Lega per riaprire almeno in parte gli stati entro la fine del campionato perché il calcio senza tifosi non è calcio».