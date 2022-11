Fiorentina, Jovic: «Conference League? Penso che siamo tra i favoriti per vincerla»

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato di vari temi tra cui l’avventura dei viola in Conference League

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato al portale RTS della sua stagione con la maglia viola. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Tutti vorremmo giocare in Champions League, ma grazie a Dio c’è la Conference League, quindi abbiamo l’opportunità di giocarla e metterci alla prova in Europa. Penso che siamo tra i favoriti per vincerla. Dobbiamo adattarsi a ogni avversario, ma sono sicuro che possiamo raggiungere la finale».