Fiorentina Juve, protesta di fuoco della Curva Fiesole in vista del match! Ecco perché di questa azione

Fiorentina Juve, tifosi viola in protesta: negata la coreografia della Curva Fiesole. La situazione attuale

In vista del match tra Fiorentina Juve, previsto oggi pomeriggio alle 18:00 allo Stadio Artemio Franchi per la 12ª giornata di Serie A, si registra una forte tensione tra i tifosi viola e le autorità cittadine. La Curva Fiesole aveva organizzato un grande raduno in Piazza della Libertà a Firenze, con l’intento di esporre una coreografia che celebrasse la squadra, ma la questura ha negato il permesso per motivi di ordine pubblico.

La decisione ha scatenato la protesta dei sostenitori della Fiorentina, che si sentono puniti per aver semplicemente voluto esprimere il loro attaccamento alla squadra in occasione di un match tanto importante quanto sentito. I tifosi della Fiorentina hanno denunciato la rigidità delle autorità, sostenendo che la coreografia sarebbe stata un momento di festa e di identità collettiva, non di provocazione o tensione.

Secondo i viola, la negazione rappresenta una limitazione della libertà di espressione tifosa e un’occasione sprecata per dare colore e calore allo stadio. In molti erano pronti a partecipare al raduno in piazza, con striscioni, bandiere e simboli della città e della squadra, ma ora dovranno rivedere i loro piani. La protesta è diventata virale sui social, con molti fan che chiedono un dialogo più aperto tra istituzioni e supporters.

L’assenza della coreografia nella partita di Fiorentina Juve non riguarda soltanto un aspetto estetico: per molti tifosi rappresente un modo per rafforzare l’identità e la passione viola. Con le tensioni ancora vive, la giornata di oggi si carica quindi di significato, non solo sul campo ma anche fuori, in piazza, dove i tifosi speravano di dare il loro messaggio prima del fischio d’inizio.

