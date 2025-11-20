Fiorentina, stadio tutto esaurito per la sfida contro la Juve. La situazione non lascia dubbi

Fiorentina-Juventus verso il sold out: il Franchi si prepara a una serata di grande calcio

La Fiorentina si avvicina a uno degli appuntamenti più sentiti della stagione e lo fa con il supporto di un pubblico pronto ancora una volta a riempire gli spalti del Franchi. In vista della sfida contro la Juventus, infatti, l’entusiasmo dei tifosi viola ha raggiunto livelli altissimi: i biglietti disponibili sono ormai pochissimi e lo stadio si avvia verso il tutto esaurito. Su una capienza complessiva che attualmente si attesta intorno ai 22mila posti, ben 21mila tagliandi risultano già venduti, un dato che conferma la grande attesa per questo incontro.

La partita contro i bianconeri rappresenta non solo una delle rivalità più sentite dal popolo viola, ma anche un potenziale snodo importante della stagione della Fiorentina, chiamata a confermare solidità, ambizioni e carattere. Il sostegno del pubblico avrà un ruolo determinante, soprattutto in un Franchi che, seppur ridimensionato temporaneamente nei numeri, resta uno degli stadi più calorosi d’Italia.

Comunicazione ufficiale della Fiorentina per l’accesso al Franchi

Proprio in funzione dell’enorme affluenza prevista, la Fiorentina ha diffuso un comunicato rivolto a tutti i propri sostenitori, al fine di garantire un ingresso ordinato e sicuro all’impianto. Il club viola ha informato i tifosi che, per l’occasione, i cancelli dello stadio Artemio Franchi verranno aperti con largo anticipo: sarà infatti possibile entrare a partire dalle ore 16:00, due ore prima del calcio d’inizio fissato per sabato 22 novembre alle 18:00.

La società invita caldamente tutti i supporters a raggiungere gli ingressi con largo anticipo, così da evitare code e situazioni di affollamento in prossimità dei varchi e dei tornelli. La Fiorentina sottolinea l’importanza di una gestione fluida degli accessi, soprattutto considerando il numero elevato di presenze attese.

Accesso facilitato tramite App per gli abbonati

Nel comunicato, la Fiorentina ricorda inoltre che gli abbonati potranno accedere ai tornelli utilizzando l’app ufficiale del club, strumento che permette di velocizzare e semplificare le operazioni d’ingresso. Un servizio concepito per agevolare i tifosi e rendere più efficiente l’organizzazione nelle partite a grande richiamo.

Con il Franchi pronto a colorarsi di viola e un’atmosfera che si preannuncia infuocata, Fiorentina-Juventus si avvia a essere uno degli eventi clou del weekend calcistico. Una serata che promette emozioni, passione e una cornice di pubblico degna delle grandi sfide della Serie A.

