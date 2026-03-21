Fiorentina aggrappata a Kean: il centravanti pronto a riprendersi la Viola. Contro l’Inter per tagliare un traguardo importantissimo

Fiorentina sulle spalle di Moise Kean: l’attaccante vuole riprendersi la Viola. Contro l’Inter può tagliare un traguardo

L’ultima volta che i viola hanno battuto l’Inter (un netto 3-0 datato 6 febbraio 2025, nel recupero della gara sospesa per il malore di Edoardo Bove), il centravanti fu assoluto protagonista con una straordinaria doppietta. Ora, a distanza di un mese dalla sua ultima esultanza (il 23 febbraio nel derby contro il Pisa), Moise Kean è affamato e pronto a riprendersi la scena per allontanare la Fiorentina dalle zone calde della classifica.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Numeri da record, Conference League e il sogno Nazionale

Trovare il gol contro la prima della classe avrebbe un peso specifico enorme per l’attaccante. Gli permetterebbe infatti di toccare quota 50 in Serie A e di raggiungere la doppia cifra stagionale (attualmente è fermo a 9 centri tra campionato e coppe). Tra l’altro, con ben 7 reti casalinghe, in questo torneo solo Yildiz e Douvikas riescono a tenere il suo passo.

Una prestazione maiuscola non solo aiuterebbe una squadra fresca di qualificazione ai quarti di Conference League, ma rappresenterebbe il miglior biglietto da visita in vista del raduno della Nazionale. L’obiettivo di Kean è chiaro: conquistare lo spareggio per i Mondiali con l’Italia.

La stizza europea e le parole di Vanoli

Giovedì scorso, al momento della sostituzione contro il Rakow, Kean ha mostrato evidente nervosismo. Un episodio che il tecnico Paolo Vanoli ha però gestito con grande lucidità, proteggendo il suo bomber:

«Quando è uscito Moise era arrabbiato ma per me questo è importante, fa capire quanta fame e voglia ha di aiutare la Fiorentina e la Nazionale. Sono contento della sua reazione, voleva lasciare il segno e dare ancor più una mano. Dopodiché l’allenatore sono io e devo tener conto di come lui sia per noi fondamentale: abbiamo ancora 9 gare di campionato da disputare, 9 finali, più i quarti di Conference. Devo gestirlo nel modo giusto».

Con Solomon ancora ai box e Fortini in dubbio, i tifosi viola sperano che tutta la rabbia agonistica venga riversata in campo contro i nerazzurri, guidati da un leader finalmente maturo.