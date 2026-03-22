Fiorentina, riecco Kean! Pace fatta con Vanoli: ora ha una missione contro l’Inter

Fiorentina, riecco Kean! Pace fatta con Vanoli: l’attaccante ora ha una missione contro l’Inter. Il suo obiettivo nel match di stasera

La Fiorentina si prepara a ospitare la capolista Inter con l’obiettivo di proseguire la sua striscia positiva e avvicinarsi definitivamente alla salvezza in Serie A. Al centro delle attenzioni c’è Moise Kean, l’attaccante che, dopo alcune settimane complicate, tra infortuni e rotazioni, vuole tornare protagonista. A creare tensione, in particolare, è stato un episodio con l’allenatore Paolo Vanoli, che, però, è stato risolto in maniera serena nei giorni scorsi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il confronto con il tecnico dopo la sostituzione durante la gara contro il Rakow ha restituito tranquillità al gruppo, e Kean è pronto a dare il massimo sul campo.

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La voglia di riscatto e il ritorno al gol

Kean, che non segna da oltre un mese, ha mostrato sin da subito la sua determinazione a tornare a trovare la rete. In questa stagione, l’attaccante ha già dimostrato il suo valore segnando in partite decisive, e ora vuole continuare a fare la differenza. La Fiorentina, al Franchi, ha costruito gran parte dei suoi punti e ha un ottimo rendimento casalingo, come dimostrano i numeri recenti e la lunga imbattibilità in campionato davanti al proprio pubblico.

La sfida con l’Inter e le ambizioni future

Paolo Vanoli dovrebbe confermare Kean nel ruolo di titolare contro i nerazzurri, con Luca Piccoli pronto a subentrare come nelle ultime uscite. La Fiorentina arriva alla sfida con fiducia, grazie ai recenti successi in campionato e coppa, ma la squadra sa che il calendario resta impegnativo e che non ci sono margini di errore in classifica.

Per Kean, questa partita rappresenta anche un’importante occasione per confermare i progressi fatti nelle ultime settimane e per farsi notare in vista della chiamata della Nazionale, con un’importante sfida internazionale all’orizzonte. Tuttavia, prima di pensare alla Nazionale, il giovane attaccante dovrà concentrarsi sulla difficile sfida contro l’Inter, ultimo ostacolo prima della sosta.