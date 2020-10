Fiorentina, Kouame torna titolare: un’occassione da non fallire

Christian Kouame torna titolare al centro dell’attacco della Firoentina contro la Roma: un’occasione che l’ivoriano non deve sprecare

La Fiorentina è alla ricerca della sua prima punta titolare. Iachini ha alternaro Vlahovic e Kouame con qualche comparsata di Patrick Cutrone. Contro la Roma però il tecnico sembra intenzionato a schierare l’ivoriano.

Lo riporta il Corriere dello Sport che sottolinea come questa sia un’occasione da non fallire per l’attaccante, alla ricerca di stabilità dopo il ritorno in campo dall’infortunio. Un gol contro la Roma gli farebbe guadagnare i gradi da titolare.