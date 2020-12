Fiorentina, la conferenza di Prandelli: «Castrovilli sta bene, vedrò se farlo giocare o no»

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Atalanta. Queste le sue parole.

ATALANTA – «Affrontiamo una delle squadre più forti d’Italia. Non dobbiamo essere la vittima sacrificale, non siamo battuti prima di partire. Le grandi squadre non sono perfette, noi dobbiamo essere bravi nel mettere in difficoltà una grande squadra».

RIBERY – «Forse lui soffre più di tutti la mancanza del pubblico. La sua disponibilità è totale, noi dobbiamo recuperare alcuni giocatori sotto l’aspetto fisico, l’importante è che chi va in campo possa dare il 100%».

CASTROVILLI – «Fino a ieri ha fatto un lavoro di recupero. Abbiamo un ottimo staff di fisioterapisti, il migliore che ho trovato in carriera. Ha recuperato bene, è disponibile, poi vedrò se farlo giocare o no».