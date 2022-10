Fiorentina Lazio, le probabili formazioni: Italiano senza Jovic, dubbi a centrocampo per Sarri

Fiorentina Lazio, le probabili formazioni della partita di questa sera dell’Artemio Franchi: dubbi per Italiano e Sarri

Fiorentina Lazio, le probabili formazioni della partita di questa sera dell’Artemio Franchi: dubbi per Italiano e Sarri.

La Fiorentina potrebbe cambiare diversi interpreti. Una scelta di Italiano riguarda soprattutto l’attacco con la possibile panchina di Jovic dopo i 90′ di Conference. In attacco Nico Gonzalez più di Ikoné, Kouamé falso nove e Saponara a completare il reparto. Recuperati Igor e Milenkovic. In casa Lazio il dubbio riguarda la linea mediana con Vecino in vantaggio su Luis Alberto. Davanti Pedro dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Kouamé, Saponara. All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri