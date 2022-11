Fiorentina, liberi tutti per Italiano: due settimane di vacanza nella sosta

Vincenzo Italiano ha concesso due settimane di vacanza ai calciatori della Fiorentina durante la sosta mondiale

Vincenzo Italiano è pronto a dare due settimane di vacanza ai calciatori della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Nazione, il tecnico viola avrebbe concesso il liberi tutti da questo lunedì.

La ripresa degli allenamenti è prevista invece per il 28 novembre: da quel momento i viola torneranno al lavoro per la ripresa del campionato, che per loro coinciderà con la partita contro il Monza del 4 gennaio al Franchi.