Fiorentina Milan, Ante Rebic torna a Firenze da re grazie al feeling con Ibra

Fiorentina Milan sarà l’anticipo serale di questa sera. Ante Rebic torna a Firenze, ma tutto è cambiato dopo la sua avventura con la maglia viola

Una partita speciale, soprattutto per Ante Rebic. Il croato torna a Firenze dopo la sua avventura con la maglia viola, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Da gennaio è arrivata la svolta anche in rossonero, l’ingresso di Ibrahimovic è stato fondamentale. L’attaccante, infatti, è riuscito a sfruttare al meglio il gioco dello svedese: 5 gol in 6 partite, come aveva fatto un anno fa Piatek.