Fiorentina Milan, i convocati di Pioli: out Kjaer

Stefano Pioli ha convocato 22 giocatori per il match di domani sera contro la Fiorentina. Ecco l’elenco completo

22 convocati per Stefano Pioli per la sfida alla Fiorentina di domani, sabato 22 febbraio, alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Da segnalare il ritorno di Hakan Calhanoglu, così come recupera Saelemaekers. L’elenco completo.

Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Calhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

Attaccanti: Castillejo, Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebić.