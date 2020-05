Fiorentina, Milenkovic: «Spero si torni presto a giocare. Futuro? C’è tempo»

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento

Dal rinnovo al mercato, passando per l’emergenza Covid-19. Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento. Ecco le sue parole:

«Le immagini che mi sono rimaste dentro? Davvero tante: le persone che hanno combattuto in prima linea, medici, infermieri, volontari, forze dell’ordine. Poi c’è l’immagine terribile dei carri dell’esercito che portano via le vittime da alcuni centri della Lombardia».

MERCATO – «Nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere e lavorare per crescere e per aiutarla».

RINNOVO – «La pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo».