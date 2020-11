Milik resta nel mirino della Fiorentina per il mercato di gennaio. L’arrivo di Sarri in panchina potrebbe favorire l’approdo in viola del polacco

Torna d’attualità il nome di Arkadiusz Milik per l’attacco della Fiorentina. Secondo Rai Sport non sarebbe tramontata la pista del centravanti polacco per il club viola, a caccia di una punta per la finestra del mercato invernale.

Milik era stato nel mirino del Ds Pradé l’ultima estate, ma aveva declinato la proposta. L’eventuale arrivo dell’estimatore Sarri in panchina, in caso di esonero di Iachini, potrebbe far tornare in auge l’opzione dell’ex Ajax per la Fiorentina. Milik è in scadenza di contratto con il Napoli ed è stato messo fuori dalla lista dai partenopei sia in campionato che in Europa League.