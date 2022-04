Fiorentina, Moggi: «Italiano eccezionale. Commisso grande presidente»

L’ex dirigente Luciano Moggi ha parlato della Fiorentina, elogiando Italiano e il presidente Commisso

Luciano Moggi, ex dirigente calcistico italiano, ai microfoni di Toscana TV ha parlato della Fiorentina elogiando Italiano e Commisso.

ITALIANO – «Italiano ha carisma, nonostante non sia stato un gran giocatore. E’ venuto dal basso ma ha il carisma necessario per far capire ai giocatori che le sue idee sono quelle giuste. Ho avuto modo di parlare con qualcuno dello spogliatoio viola. Mi viene detto che è veramente eccezionale, conosce tutto e tutti. Stimo Italiano perché conosce la struttura calcistica. E’ un allenatore che sa far ragionare i calciatori senza battere il pugno».



COMMISSO – «Commisso è un grande Presidente, ed è molto bravo nel vendere».