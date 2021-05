Fiorentina Napoli, i convocati di Gattuso: out in due

Gennaro Gattuso ha reso nota la lista dei convocati in vista di Fiorentina-Napoli

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro la Fiorentina. Out in due: Kalidou Koulibaly e Stanislav Lobotka.

Portieri: Meret, Ospina, Contini.

Difensori: Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3).

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola (61).

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, D’Agostino (56).