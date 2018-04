Biraghi, tatuaggio per Astori: «Per sempre dentro di me» – FOTO

Lo scorso 4 marzo 2018 il capitano della Fiorentina Davide Astori è morto, Cristiano Biraghi ha deciso di tatuarsi le sue iniziali: ecco la foto

E’ passato più di un mese dalla tragica morte di Davide Astori, deceduto per cause naturali in un alberto di Udine la notte prima di Udinese-Fiorentina. Viola in lutto ma protagonisti sul campo, cinque vittorie di fila dedicate al grande capitano scomparso troppo presto. E Cristiano Biraghi ha voluto tatuarsi le sue iniziali sul corpo…

Arrivato nell’estate 2017, il laterale sinistro ha legato molto con il difensore e la sua scomparsa lo ha colpito duramente, così come per il resto della squadra gigliata. Come pubblicato su Instagram, il calciatore della Fiorentina si è tatuato le iniziali di Davide Astori e ha commentato: «Per sempre addosso e dentro di me». Ecco la foto: