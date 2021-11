Fiorentina, niente Argentina per Nico Gonzalez: ancora positivo al Covid

Niente convocazione per Nico Gonzalez con la Seleccion Albiceleste: l’esterno ancora positivo al Covid resta in isolamento

L’Argentina ha deciso di non convocare l’attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez per le sfide contro Uruguay e Brasile, gare valide per le Qualificazioni a Qatar 2022. La motivazione è facile da intuire, siccome il ragazzo è risultato positivo al Covid e non si è ancora negativizzato.

In attesa del tampone negativo, Nico Gonzalez sta continuando l’isolamento nella propria abitazione e mister Italiano confida di averlo a disposizione quanto prima per poterlo inserire tra gli undici titolari in vista della sfida importante contro il Milan di sabato 20 Novembre.