Nico Gonzalez sempre in dubbio con la Fiorentina: al Mondiale ci sarà?

Nico Gonzalez resta sempre più una grossa incognita in maglia Fiorentina, in dubbio per le ultime due sfide di Serie A ma non per il Mondiale?

Nico Gonzalez resta sempre più una grossa incognita in maglia Fiorentina, in dubbio per le ultime due sfide di Serie A ma non per il Mondiale?

L’esterno argentino potrebbe rispondere alla chiamata di Scaloni qualora dovesse recuperare dai suoi acciacchi che non gli hanno permesso di giocare con continuità ed essere determinante per la squadra di Italiano. Lo scrive La Nazione.