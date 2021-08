Fiorentina, Odriozola: «Felicissimo di essere qui, sono in un club storico»

Prime parole da calciatore viola per Alvaro Odriozola, neo acquisto della Fiorentina

Alvaro Odriozola, neo acquisto della Fiorentina, ai microfoni dei canali ufficiali dei viola ha parlato del suo arrivo in Toscana.

GIOIA – «La verità è che sono molto, molto felice di essere qui, in un club storico come la Fiorentina. Ho grande voglia di iniziare ad allenarmi, giocare, fare una grande stagione e sono sicuro che sarà così. Ne sono assolutamente certo. Ho voglia di conoscere inoltre una città come Firenze, che mi hanno detto essere meravigliosa, di conoscere i nostri tifosi. Sono felice di stare qui».

NUMERO 29 – «Il numero 29 è un numero molto speciale per me, perché proprio col 29 ho debuttato con la Real Sociedad, che è il club di San Sebastian, la mia città. Fu una stagione magnifica. In Spagna però si possono scegliere numeri fino al 25 e per questo qua a Firenze ho scelto il 29. Sono sicuro che farò una stagione altrettanto buona».