Fiorentina, masterclass all'Atalanta: Palladino e Kean vincono il confronto con Gasperini e Retegui, e se De Gea è il peggiore... - le pagelle

Le pagelle della Fiorentina dopo la vittoria contro l’Atalanta: Palladino batte il suo maestro, Kean vince la sfida Azzurra con Retegui

La Fiorentina riparte dopo la sosta con la stessa energia mostrata contro la Juve: la squadra di Palladino – alla sua centesima panchina in Serie A – batte l’Atalanta con una ottima prestazione: un solo gol, ma un dominio assoluto del gioco. La Dea non spaventa e anzi, finisce la partita con 0 tiri in porta, lasciando a De Gea una giornata da spettatore non pagante. La decide Moise Kean, che vince il confronto diretto con Retegui in una sfida in chiave nazionale. Di seguito le pagelle dei viola su la Gazzetta dello Sport.

ALLENATORE – Palladino 7.5: «Bel modo di festeggiare le 100 panchine in A. Perde Gosens ma indovina tutto: ora la squadra lotta e gira come un orologio».

MIGLIORE – Kean 7: «Da 8 se non fosse egoista un paio di volte, però è la settima gara che spacca con un gol super. Come la sua condizione».

PEGGIORE – De Gea 6: «Praticamente si riposa: detto tutto. Non ha tiri che lo mettano in allarme, se la cava con qualche uscita di pugno».