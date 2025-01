Fiorentina, Palladino: «Napoli da scudetto, ma vogliamo giocarcela. Il mio rapporto con Conte…»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, in vista della sfida di Serie A contro il Napoli. Tutti i dettagli

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della squadra in vista del Napoli.

PAREGGIO CONTRO LA JUVE – «Ci portiamo dietro una buona prestazione contro una grande squadra, oltre a consapevolezza e fiducia. Dobbiamo continuare così, a crescere e ad affrontare queste squadre con questa mentalità».

NAPOLI – «Sono primi in classifica con la miglior difesa in campionato, allenata da un grandissimo allenatore con grandi calciatori e tanti acquisti: sono tra i candidati per lo Scudetto. Sappiamo la loro forza ma noi ci vogliamo confrontare contro queste grandi squadre. Non sarà facile ma davanti ai nostri tifosi vogliamo toglierci una bella soddisfazione».

CONTE – «Ho avuto il piacere di conoscerlo da calciatore, lui a fine carriera io agli inizi. Mi ha sempre colpito la sua mentalità, era il primo a entrare in palestra e l’ultimo a uscire. Questa mentalità l’ha trasportata da allenatore: è un vincente e dai vincenti c’è solo da imparare, lo stimo molto».

VALENTINI – «Siamo contenti del suo arrivo perché la società l’aveva già acquistato qualche mese fa. Lo sto conoscendo ma nei primi allenamenti mi ha già fatto una buona impressione perché ha imparato l’italiano. Si sta integrando bene ma deve ritrovare la condizione fisica perché è stato tanto tempo fuori. Con la mentalità con cui è arrivato però ci darà grande mano».