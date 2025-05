Fiorentina, Palladino: «C’è delusione, volevamo la finale. Polemica Fagioli? Ecco cosa è successo»

Le parole di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, nel post partita della sfida di Conference League contro il Betis. Tutti i dettagli

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport nel post partita della sfida casalinga contro il Betis, terminata 2-2.

COSA SI POTEVA FARE DI PIU’ – «C’è dispiacere e rammarico, la partita l’avevamo preparata bene. Hanno tanti campioni e e l’hanno sbloccata con una giocata. Poi siamo stati bravi andare sul 2-1 e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo: potevamo andare sul 3-1 e nel primo tempo supplementare potevamo gestire meglio sul 2-2. Non posso chiedere di più ai ragazzi, hanno dato tutto. Ci abbiamo provato fino alla fine: c’è rammarico, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi. Per noi era una partita dove volevamo arrivare in finale. Non ci siamo riusciti, ora dobbiamo azzerare questa e finire bene il campionato».

RIPERCUSSIONI SUL CAMPIONATO – «Questa è una ferita, devo essere bravo a gestire il gruppo ma ha sempre reagito bene alle difficoltà. Sono grandi uomini, sapranno reagire subito. C’è una posizione importante da consolidare: può succedere di tutto nella corsa all’Europa, ancora tanti scontri. Stasera c’è tanta delusione, ma dobbiamo essere bravi a cancellarla».

GOL PRESO AL SUPPLEMENTARE – «Purtroppo nel calcio ci sono i duelli individuali: i difensori devono ragionare sempre in maniera negativa, purtroppo qua avuto quel secondo di ritardo. Era successo anche all’andata e loro sono bravi in transizione. Sono cose provate e riprovate, adesso non mi voglio attaccare a questo gol e i ragazzi hanno dato tutto. Ci servirà da lezione, per arrivare in finale devi stare attento anche a queste piccole cose che diventano grandi».

SOSTITUZIONE FAGIOLI – «Ha giocato 88 minuti, l’ho sostituito per dare vivacità e freschezza alla squadra. Mi dispiace vederlo deluso, ma ci sono anche i suoi compagni che possono dare una mano. Era stato ammonito, non volevo restare in 10. Avevo già cambiato Adli e ho preferito mettere Folorunsho da mezzala per recuperare più palloni in mezzo».