Fiorentina-Panathinaikos, Top e Flop: Gosens da terzino è perfetto, Kean decisivo, Adli fa una cosa evitabile ma è perdonabile

Tutti i voti per i calciatori della Fiorentina dopo la vittoria contro il Panathinaikos che è valsa il passaggio del turno in Conference League

La Fiorentina ha ragione del Panathinaikos e il 3-1 del Franchi basta per conteggiare più gol a proprio favore dopo il 3-2 incassato ad Atene. Chi sono stati i migliori e i peggiori della Viola? Ecco i giudizi del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.

I TOP

GOSENS – Si prende 7,5 dal Corriere: «Aveva chiesto e trasmesso positività alla vigilia, e il tedesco l’ha data non solo a parole. Chiudendo tutto e su tutti (decisivo su Teté e Maksimovic) e servendo l’assist a Kean». Gazzetta condivide il voto e amplifica le motivazioni: «Da ala non gli riesce tutto, da terzino, invece, proprio tutto: salva due gol, è l’anima della squadra».

KEAN – Per la Rosea è lui il top con un 7,5 e il seguente giudizio: «Il coiffeur lo manda in campo con una lunga coda. Vuole il gol, trova Drago, lotta come un leone e alla fine decide lui». Mezzo voto in meno dal Corriere: «Quando si scrolla di dosso Ingason mostrando i muscoli dorsali, il boato del Franchi è un sussulto d’orgoglio e aspetta solo l’acuto del centravanti per celebrarlo: “Drago” una volta non ci sta e gli dice no, ma è solo questione di aspettare il momento giusto. E Moise fa venti».

I FLOP

ADLI – 5,5 dal Corriere: «Un pallone (brutto) perso in una fase delicata». Per Gazzetta vale il 6 e non c’è alcuna insufficienza in tutta la squadra: «Una finezza evitabile».