Fiorentina, parla il dottor Pengue: «Coronavirus? Ho vissuto attimi di paura»

Luca Pengue, responsabile sanitario della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TGR Toscana raccontando di aver vissuto attimi di paura a seguito della positività al Coronavirus.

PAURA – «I 6 contagiati sono tutti asintomatici, i test denotano una forma molto lieve. Noi ci stiamo applicando alla lettera ai protocolli della Federazione, la priorità è quella di stare bene. Io sono risultato positivo, sono stati giorni difficili e momenti di paura, ho un brutto ricordo. Un frangente molto pesante, per me e per la mia famiglia».