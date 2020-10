Fiorentina, parla l’agente di Martinez Quarta: «A Firenze dopo la sosta»

L’agente di Martinez Quarta ha parlato della trattativa che ha portato alla Fiorentina il difensore

Martinez Quarta è il nuovo difensore che la Fiorentina ha regalato a Giuseppe Iachini. Un centrale giovane, ma di grande prospettiva. A parlare del calciatore, ai microfoni di FirenzeViola.it, è stato Gustavo Goni, agente dell’argentino.

TRATTATIVA – «La trattativa è stata tutt’altro che semplice, direi. È stata un’operazione lunga e complicata, ma alla fine siamo contenti che sia andato tutto nel verso giusto e che tutte le parti in causa siano rimaste soddisfatte: questo è ciò che conta. La Fiorentina lo ha voluto con tanta, tantissima determinazione e la manifestazione di interesse di una società così piena di storia non può che riempirci di orgoglio».

ARRIVO IN ITALIA – «La nostra idea al momento è farlo viaggiare sul volo charter che riporterà in Italia dopo gli impegni con la Nazionale argentina i suoi compagni che militano in Serie A: mi riferisco quindi ai vari Correa della Lazio, De Paul e Musso dell’Udinese, Dybala della Juventus, Gomez dell’Atalanta, Lautaro dell’Inter e Simeone del Cagliari… Tutto dipenderà, però, da una questione burocratica che Lucas deve risolvere col consolato italiano prima di poter lasciare l’Argentina».