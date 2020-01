Fiorentina, Pedro ha lasciato il capoluogo toscano in direzione Rio De Janeiro. Lo attende la nuova avventura col Flamengo

Sta per iniziare una nuova avventura professionale per Pedro. Dopo questi mesi non positivi con la maglia della Fiorentina lo attende la sua patria, ovvero il Brasile. Il giocatore ha lasciato l’Italia.

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’attaccante si è imbarcato su un volo per Rio De Janeiro, luogo in cui inizierà il capitolo con la maglia del Flamengo.