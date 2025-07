Sta nascendo una Fiorentina d’assalto: Pioli pensa al tridente pesante Kean-Dzeko-Gudmundsson

Fiorentina, Stefano Pioli pensa ad un tridente pesante per la Viola: insieme dal primo minuto Kean, Dzeko e Gudmundsson

La Fiorentina riparte da un tridente offensivo che promette scintille: Edin Dzeko, Moise Kean e Albert Gudmundsson. Tre profili diversi per età, stile e percorso, ma accomunati da una motivazione altissima e da un obiettivo comune: far sognare i tifosi viola. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per Stefano Pioli si apre un ventaglio di possibilità tattiche e interpretative non banale, rese ancora più stimolanti dalla versatilità e complementarità dei suoi nuovi terminali offensivi.

Dzeko è appena arrivato con l’entusiasmo e la leadership di chi ha ancora fame, Kean è ormai più vicino alla permanenza – scaduta la clausola da 52 milioni a mezzanotte – e Gudmundsson vuole dimostrare di poter brillare anche a Firenze, dopo l’exploit di Genova. Un 3-4-1-2 sembra al momento lo schema più adatto per farli coesistere: Gudmundsson agirebbe da raccordo tra le linee, alle spalle di Dzeko e Kean, ma con pochi aggiustamenti si può virare su un sistema con due trequartisti e Kean come punta centrale. In questo scenario, sarà fondamentale rinforzare il centrocampo, sia in termini di muscoli che di profondità.

C’è anche l’opzione del 3-5-2, già vista nel Fenerbahce di Mourinho, dove Dzeko era affiancato da un partner fisico come En-Nesyri. In un assetto simile, Moise potrebbe liberarsi da parte del lavoro di raccordo che l’ha limitato lo scorso anno. E la convivenza con Dzeko non pare essere un problema, anzi. «Kean è fortissimo, velocissimo, mi ha reso la vita facile. E non vedo l’ora di giocare con Dzeko, che ha esperienza e un’energia pazzesca», ha dichiarato Gudmundsson a Sky Sport.

Intanto si lavora alla “fase 2” per Kean: la scadenza della clausola apre alla trattativa per il rinnovo, con un possibile ingaggio attorno ai 4 milioni. La società vorrebbe rimuovere o alzare la clausola, e serve un’offerta davvero irrinunciabile per pensare a una cessione. Intanto, il legame tra Moise e la Fiorentina si rafforza: al primo allenamento a porte aperte al Viola Park è stato tra i più acclamati da un migliaio di tifosi.