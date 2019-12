Fiorentina: pochi spazi al centro, si passa da Lirola e Dalbert

Dalbert e Lirola hanno effettuato cross a profusione in Fiorentina-Inter. I viola hanno attaccato soprattutto così

Nonostante la soddisfazione per il pareggio raggiunto all’ultimo, la Fiorentina contro l’Inter è stata sterile per la maggior parte del match. Nonostante un evidente dominio territoriale, non arrivavano pericoli, si sbatteva in continuazione contro la difesa dell’Inter.

Come spesso accade, quando non ci sono spazi al centro si passa soprattutto dalle corsie esterne. Così è avvenuto in Fiorentina-Inter, con Dalbert e Lirola che hanno effettuato cross a ripetizione (21 complessivi da loro due). La slide sopra mostra lo scaglionamento tipo, con gli esterni molto alti e l’Inter schiacciata.