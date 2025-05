Fiorentina, Pradè: «Futuro Kean? Dipende tutto da lui, mi auguro una cosa». Poi l’annuncio sul riscatto di Zaniolo

Le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, sulla stagione appena conclusa dal club viola. Tutti i dettagli

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della stagione dei viola in conferenza stampa.

FUTURO KEAN – «A Cagliari ci siamo incontrati con lui, il presidente e Ferrari. Qui sta benissimo, gli abbiamo dato tanto. Sul discorso clausola penso che nessuno pensasse che 52 milioni fossero pochi l’estate scorsa. Ora la decisione è solo sua, noi gli abbiamo detto che vogliamo tenerlo e che siamo contenti. Speriamo tenga conto anche di quanto gli abbiamo dato. La clausola dal 1° al 15 luglio c’è, dobbiamo solo aspettare. Noi siamo stati chiari e gli siamo stati vicino. Il ragazzo è buonissimo e dolcissimo, fa ogni allenamento a mille. Se devo trovare un difetto è troppo dormiglione, ma magari averli tutti così… Mi sembra normale ci sia un piano B, non vorremmo usarlo. Siamo prigionieri, tra virgolette, della situazione. Ora poi Kean andrà con la Nazionale, anche se lo vediamo felice e questo è importante».

RINNOVO PALLADINO – «L’opzione scadeva il 30 maggio. Noi eravamo contenti del suo lavoro e abbiamo pensato, dopo una partita persa, che fosse il momento giusto. Un anno a Firenze sono sette in un’altra piazza. E si metterà addosso questa esperienza: è un ragazzo molto determinato e ha una grandissima dote, che piace a dirigenti e presidenti, è un grandissimo lavoratore e non trascura nulla. Quest’anno gli sarà servito tanto».

RISCATTI – «Fagioli e Gosens hanno visto scattare l’obbligo e li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo col mister, mentre per Adli non eserciteremo l’opzione. Per decisione comune, insieme al calciatore. Folorunsho, Colpani e Zaniolo? Non riscattiamo nessuno dei tre».

DODO E GUDMUNDSSON – «Dodo ha altri due anni di contratto. E pensavamo di aver raggiunto le sue richieste, facendo la nostra proposta: siamo in attesa di una risposta, quando vorrà ce la darà. Non siamo affatto preoccupati. Su Gudmundsson, martedì ci sediamo con l’allenatore per capire come si svilupperà il mercato. Su di lui c’è ancora aperta la vicenda processuale che aveva portato alla formula complessa, ne parleremo bene con il Genoa».