Fiorentina, Pradè attacca Italiano: «Una delusione, oggi ho capito che uomo è»

Le parole di Daniele Padè, dirigente della Fiorentina, nel post partita della gara contro il Bologna. Tutti i dettagli in merito

Daniele Padè ha parlato a Dazn nel post partita di Fiorentina-Bologna.

PARTITA E POLEMICHE – «Sono venuto per portare un saluto al nostro tecnico Raffaele Palladino. Siamo passati da una bella gioia, con Edoardo Bove al “Viola Park” a questo lutto. La partita è iniziata sotto questo shock. Poi, secondo me, c’è stato un calcio di rigore netto non dato che poteva sicuramente cambiare l’evento della gara».

AMBIZIONI – «Siamo ambiziosi. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, nella ripresa hanno fatto meglio loro. Torno a ripetere quanto detto in precedenza: sull’episodio che ha riguardato Gudmundsson poteva cambiare tutto».

ITALIANO – «Non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento di Italiano di fronte ai nostri tifosi. Insieme abbiamo condiviso gioie e dolori e l’ho trovata una grandissima mancanza di rispetto. Ho capito tante cose dell’uomo. Non ho avuto modo di incontrare Italiano e non lo vorrei neanche incontrare».