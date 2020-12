Fiorentina, Pradé: «Milik o Vlahovic? Abbiamo deciso su chi puntare»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha fatto il punto sul calciomercato in entrata: le sue dichiarazioni

«Abbiamo deciso di puntare su un centravanti giovane e ci sta dando risposte importanti, che è Vlahovic. Faccio esempi: in questo momento Milik e Piatek non sono giocatori che sarebbe giusto andare prendere. Ci farebbero comodo ma ostacolerebbero la sua crescita, anche se sono grandi giocatori. Kouame ha iniziato alla grandissima ma dopo infortuni ci stanno periodi di down. Lo abbiamo aspettato. Poi ci sono giocatori scontenti, a cominciare da Cutrone e cercheremo di accontentarlo. Vuole giocare e proveremo a trovare insieme la soluzione migliore».