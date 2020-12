Fiorentina, Pradè: «Senza tifosi viviamo un momento di depressione»

Daniele Pradè ha parlato prima di Fiorentina-Verona

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Verona.

TIFOSI – «La presenza dei tifosi ci serve. Stiamo vivendo una depressione particolare, per noi la presenza dei tifosi è fondamentale. Li ringrazio a nome di tutta la società».

JURIC – «Sono malintesi che esistono nel nostro mondo. Mi sono sentito con D’Amico, che è un mio amico. Stimo molto Juric. Gli faccio un grande in bocca al lupo, ma spero che oggi ci lascino i tre punti».

MERCATO – «Abbiamo creato una rosa ampia proprio perché c’erano i cinque cambi, doveva essere questa la nostra arma determinante. Speriamo che il tempo ci porti a questi risultati. Il discorso di Milik e di Piatek lasciano il tempo che trovano. A luglio ci abbiamo provato, ma non c’erano le possibilità. Adesso non le stiamo prendendo in considerazione».