Fiorentina Primavera, Bigica: «Livello agonistico alto, Juventus era favorita»

La soddisfazione di Bigica dopo l’eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia per mano della sua Fiorentina

(dal nostro inviato a Vinovo) –La Fiorentina batte la Juventus e accede alla finale di Coppa Italia Primavera. Ecco le dichiarazioni al termine del match del tecnico viola Bigica.

«Sono sfinito dopo una partita dal livello agonistico così alto. C’era da difendere il nostro titolo che tanto c’eravamo sudati l’anno scorso. Partivamo da un 51% per la Juve come possibilità di qualificazione, sapevamo di dover venire a segnare. Per fortuna la squadra ha avuto un approccio giusto e importante. Abbiamo aggredito alto cercando di ribaltare il campo e ci siamo riusciti. Secondo me abbiamo meritato nelle due partite il passaggio alla finale, anche con un pizzico di fortuna che non guasta mai».