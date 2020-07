Fiorentina, problemi fisici per Drawgoski: al suo posto Terracciano

Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha accusato alcuni problemi fisici prima del match contro il Lecce

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha accusato alcuni problemi fisici prima del match contro il Lecce. Il polacco è quindi costretto a saltare il match contro la squadra giallorossa. Nei prossimi giorni lo staff tecnico viola valuterà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Al suo posto giocherà Pietro Teracciano, come già avvenuto dieci giorni fa nella trasferta in terra emiliana vinta per 1-2 contro il Parma.