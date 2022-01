Fiorentina, Pulgar: «Possiamo fare grandi cose. Punizioni? Migliorato grazie a Mihajlovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista della Fiorentina Pulgar ha parlato della sua stagione in maglia viola

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della sua stagione in maglia viola.

TRAGUARDI – «Se continuiamo a giocare come stiamo facendo ed a essere così uniti possiamo fare grandi cose. Italiano sta facendo un ottimo lavoro, ci alleniamo molto bene durante la settimana e non esistono titolari fissi. Ci sono due o tre giocatori per ruolo che se la giocano per il posto dall’inizio. Questo riflette il lavoro del mister, che è riuscito a rendere partecipi tutti i giocatori. Non ci sono titolari indiscutibili, tutti devono conquistarsi il posto e questo fa sì che la squadra sia motivata ad allenarsi sempre bene».

CALCI PIAZZATI – «Sono migliorato molto a Bologna, con Mihajlovic curavamo molto quest’aspetto, lui ne è un maestro».