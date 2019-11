Fiorentina, Ranieri rinnova: «Ringrazio tutti, ma la strada è ancora lunga»

Fiorentina, Ranieri annuncia in conferenza il proprio rinnovo contrattuale: «Ringrazio tutti per la fiducia. La strada è ancora lunga»

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, prolunga il suo contratto con la squadra viola. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore, affiancato da Pradè, in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Devo ringraziare il direttore e la Fiorentina per la fiducia. Posso dire di essere “tra i grandi” anche se la strada è molto lunga e la carriera è tutta davanti a me. A chi sono grato? Parecchi allenatori, in primis Montella che mi ha fatto esordire. Non posso dimenticare Grassadonia che mi ha fatto giocare 30 partite in B. Poi ringrazio Fiorino e Quaranta di Spezia che mi hanno trasmesso la passione per il calcio. Idolo? Sergio Ramos, ma non solo».