Fiorentina, sera da dentro e fuori: l’obiettivo e la rimonta e la terza finale consecutiva di Conference

Fiorentina, contro il Real Betis crocevia della stagione: l’obiettivo è la rimonta e la finale di Conference League, la terza consecutiva

Con l’annuncio ufficiale del rinnovo di Raffaele Palladino fino al 2027, la Fiorentina si prepara al ritorno della semifinale di Conference League contro il Betis con motivazioni alle stelle. Come riportato da La Nazione, la sfida del Franchi rappresenta il crocevia della stagione: ribaltare il 2-1 dell’andata a Siviglia per raggiungere la terza finale europea consecutiva. Per farlo servirà la partita perfetta contro un avversario di caratura quasi Champions, forte di talenti come Isco e Lo Celso, ma i viola possono contare su nomi altrettanto importanti come Kean, De Gea e Gudmundsson. Il gol di Ranieri ha acceso la scintilla, mentre il pubblico del Franchi, tutto esaurito, è pronto a spingere la squadra in una notte da dentro o fuori.

Dal punto di vista tattico, si prevede una gara aperta e combattuta. Il Betis non difenderà il vantaggio, ma proverà a colpire fin dall’inizio. La Fiorentina, fedele alla propria identità, cercherà di rispondere con pressing alto, possesso palla e verticalizzazioni rapide per liberare Kean. Palladino ha lavorato sulla testa dei suoi giocatori, consapevole che contro un avversario creativo e aggressivo serviranno intensità, lucidità e qualità. Lo spettacolo è garantito, in una cornice che promette emozioni forti e, forse, un nuovo capitolo europeo per la squadra viola.