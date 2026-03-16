Fiorentina, Kean recupera ma non ci sarà dall’inizio: a Cremona spazio a Piccoli, l’azzurro pronto a subentrare

Fiorentina, Kean torna tra i convocati di Vanoli: partirà dalla panchina a Cremona, con Piccoli titolare. Le ultime

Moise Kean torna finalmente a disposizione della Fiorentina e sarà in panchina nella sfida decisiva di Cremona, pronto a subentrare dopo due gare saltate per una botta alla tibia rimediata contro l’Udinese. L’attaccante, fondamentale per la corsa salvezza e osservato speciale anche dal ct Gattuso in vista dei playoff Mondiali, ha lavorato a parte per tutta la settimana rientrando in gruppo solo alla vigilia. Non avendo i 90 minuti nelle gambe, Vanoli dovrebbe confermare Piccoli dal primo minuto, utilizzando Kean come arma nel finale.

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Il ritorno dell’attaccante arriva nel momento in cui la Fiorentina cerca continuità dopo una rimonta iniziata proprio contro la Cremonese all’andata, quando Kean segnò il gol decisivo nei minuti di recupero. Pur vivendo una stagione complicata, condizionata dagli infortuni, il numero 9 resta il miglior marcatore viola con 9 reti complessive e i suoi gol hanno quasi sempre portato punti. Anche un impiego part‑time può dunque rivelarsi determinante in una gara che può indirizzare la stagione.

Piccoli, chiamato a sostituirlo nelle ultime settimane, non ha sfruttato appieno le occasioni e resta fermo a 6 gol stagionali. A Cremona torneranno invece i titolari risparmiati in Conference — da De Gea a Fagioli, da Dodo a Pongracic fino a Brescianini e Gudmundsson — per una Fiorentina che avrà bisogno della miglior versione possibile per compiere un passo fondamentale verso la salvezza. Lo riporta Gazzetta.it.