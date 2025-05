Fiorentina, la rivelazione del Corriere dello Sport: «Palladino offerto alla Roma dopo l’eliminazione dalla Conference»

È di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, la bomba sganciata in mattinata e riguardante la panchina della Fiorentina.

Il direttore del giornale, poche ore prima del match tra Bologna e Fiorentina, ha infatti rivelato uno scoop riguardante il tecnico dei viola Raffaele Palladino. Le sue parole riportate da violanews.com.

PAROLE – «Roma e Milan si ritrovano nella stessa situazione, pur se per differenti motivi: Ranieri lascia la panchina indipendentemente dal risultato finale, il nome del sostituto non è stato ancora rivelato. Ghisolfi sostiene di essere vicinissimo a un top. Ma l’ultima parola spetta a Dan. Giorgio Furlani, dopo aver definito fallimentare una stagione che – almeno per lui – sarebbe stata brillante se fosse arrivata anche la coppa Italia, si appresta a salutare Sergio Conceiçao e tentare la carta di un grosso nome sulla panchina del Milan per rinsaldare la propria posizione: l’affittuario Gerry Cardinale è ai margini.Da giorni nutro qualche dubbio sulla permanenza di Baroni alla Lazio (sensazioni): anche in questo caso la Champions produrrà effetti. Italiano sta per rinnovare col Bologna: non vuole cominciare la prossima stagione col contratto in scadenza, la società è più che disposta ad accontentarlo. Palladino ha allungato con la Fiorentina eppure c’è chi dice che dopo l’uscita dalla Conference sia stato addirittura offerto alla Roma».