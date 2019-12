Fiorentina Roma, asse di mercato: Florenzi, Castrovilli e non solo

Il prossimo turno di Serie A vede una classica del nostro calcio: Fiorentna-Roma. Intanto tra le due squadre si sviluppa un asse di mercato

Fiorentina e Roma lavorano ad un asse di mercato: le due squadre si affrontano per il 17° turno di Serie A e magari sarà l’occasione per fare affari. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tanti i nomi in ballo.

Uno su tutti: Castrovilli. Il viola interessa alla Roma, che potrebbe offrire in cambio Alessandro Florenzi. Si parla anche di giovani giallorossi (Riccardi). Attenzione anche al ritorno in viola di Kalinic.