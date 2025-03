Fiorentina, Rossi sicuro: «Fagioli è come Borja Valero, Gudmundsson ci dà qualcosa in più. Ora l’obiettivo deve essere questo»

Le parole di Giuseppe Rossi, ex attaccante della Fiorentina, sul momento e gli obiettivi della squadra viola in Serie A. I dettagli

Giuseppe Rossi ha parlato al Corriere Fiorentino del momento della Fiorentina dopo il 3-0 contro la Juve.

RITORNO AL FRANCHI – «Tornare al Franchi dopo 12 anni è stato bellissimo. Le emozioni sono state quelle del mio mitico 4-2, anche se stavolta abbiamo dominato dal primo contrasto. Alla Fiorentina tengo ancora tantissimo. Alla maglia, alla società, alla città. Firenze ce l’ho nel sangue, allo stadio ho risentito l’affetto come tanti anni fa: significa che anch’io ho fatto qualcosa di buono».

OBIETTIVO FIORENTINA – «Può risalire e andare fino in fondo in Conference. Fagioli è un piccolo Borja Valero e Gudmundsson è l’uomo chiave per dare una spinta in più».

ITALIA-GERMANIA – «Tiferò al massimo, quel Mondiale perduto è il mio rammarico, mi auguro di vedere gli azzurri tornare in alto. Ora la lascio che mi aspettano le bambine, ma tanto ci risentiremo presto. Perché una cosa è certa: io la mia casa di Firenze non la venderò mai».