Fiorentina, Saponara è tornato in gruppo: i dettagli

Riccardo Saponara, centrocampista della Fiorentina, è tornato stamattina ad allenarsi insieme al gruppo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Firenze Viola, il giocatore è sceso in campo per la rifinitura della squadra di Vincenzo Italiano al centro sportivo “Davide Astori” in vista della sfida del campionato di Serie A che andrà in scena domani, in cui i viola affronteranno lo Spezia e in cui Saponara tornerà ad essere a disposizione del suo allenatore.