Fiorentina scatenata: chiesto Paquetà al Milan. La situazione

Fiorentina scatenata sul mercato. Dopo aver praticamente chiuso per Kouamé, Amrabat e Duncan si prova l’affondo anche per Paquetà

Fiorentina molto attiva in questi ultimi giorni di mercato. I viola stanno lavorando per chiudere le trattative per Kouamé e Amrabat. Al contempo la dirigenza vuole portare in Toscana anche Duncan.

Alfredo Pedullà rivela, tramite il proprio sito web, che Pradè avrebbe chiesto al Milan Lucas Paquetà. I rossoneri hanno momentaneamente parcheggiato la situazione e risponderanno alla Fiorentina nelle prossime ore.