Fiorentina, sfumato Montiel: il terzino va al Siviglia

Il terzino argentino Montiel che piaceva alla Fiorentina non sbarcherà in Serie A. Il giocatore si unirà al club spagnolo

Gonzalo Montiel è pronto a diventare un giocatore del Siviglia. L’ormai ex terzino del River Plate è giunto in Spagna per sostenere le visite mediche con la società andalusa, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al nuovo club.

Sfumato un colpo per la Fiorentina, che da tempo inseguiva il giocatore per rinforzare la fascia sinistra.